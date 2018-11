Il direttore di Open di Mentana sarà Massimo Corcione

La redazione sarà composta da 20 praticanti assunti con contratto a tempo indeterminato e rigorosamente under 30, era stata la premessa del direttore, a meno che tra gli aspiranti non si trovasse un «Cristiano Ronaldo del giornalismo». Nella categoria rientra probabilmente David Puente, classe 1982, con ogni probabilità il più noto cacciatore di bufale dell'attuale panorama giornalistico italiano. Il suo è l'unico nome trapelato finora nell'ambitissima squadra di Mentana, dove il debunker, contattato da Lettera43.it, ha spiegato di non avere ancora le idee chiare sul ruolo che andrà a rivestire, in un progetto i cui contorni restano tutti da definire. Al giornale dovrebbero collaborare – non è chiaro in che misura – anche giornalisti di maggiore esperienza, una sorta di tutor per i più giovani