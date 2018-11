Se gli eventi rendono inutile la pubblicità su carta stampata

Per anni, noi che ci occupiamo di giornali di moda, ci siamo contesi la pubblicità, ce la siamo strappata l’uno dalle pagine dell’altro, vantando diffusioni che sapevamo di poter dividere per tre senza tema di dimenticarci di qualche copia o di lasciarla cadere per strada, come si dice che facessero certi editori disinvolti, quand’era il momento di contare le rese. Adesso, ci contendiamo gli ospiti per gli “eventi”. Scrittori, imprenditori, attori, “personaggi” a vario titolo. Festival, presentazioni, saloni di lettura, di raccolta fondi, di bellezza o “wellness” e, come dimenticarli, summit. Oh, quanti summit in cui l’ospite, pagante in quello stesso momento o a breve e in forme molteplici, si trova davanti un microfono aperto e parla per mezz’ore intere senza mai essere interrotto, senza una domanda che sia una, magnificando le proprie performance, nell’equivalente di una pagina pubblicitaria in forma narrata e a viva voce.

SONO POCHISSIMI I SUMMIT CHE VALGONO LA PENA

Degli infiniti summit pochissimi valgono davvero la pena di essere frequentati e quei pochi sono tutti a porte chiuse o quasi, fitti di personaggi internazionali – studiosi, ricercatori, analisti - che, alla media dei cronisti, deve essere presentata e “spiegata”, essendo poco avvezzi a guardare a quanto accade oltreconfine o nella showroom preferita, a meno che questo non sia già bell’e pronto su una “pennetta”, scritto bene e dunque comodo da copia-incollare in due minuti, di cui uno da destinare all’attacco che sì, almeno quello, dev’essere diverso e personale, per dare al tutto un tocco di autenticità. Quindi, via a un’altra presentazione, sperando nel calicino di prosecco e nella tartina per combinare la cena. Peraltro, con qualche ragione. Se la media dei pezzi viene pagata pochi euro e non si intende vivere di sfoggio della propria intelligenza, perché mai dannarsi a cercare di capire qualcosa oltre l’eventuale notizia, di fare analisi e previsioni, di riflettere e spiegare. Un copia-incolla basta e avanza, e se poi il giornale affonda di prua per l’insofferenza dei lettori a questi pezzi fotocopia, a queste interviste tutte uguali, a questa assoluta mancanza di stile personale e di una idea che sia mezza, ecco i festival, le serate, le cene di beneficenza, anche in combinato disposto.