Per Blackstone l'arbitrato di Rcs su via Solferino è «un ricatto»

Nel 2013, ricorda il documento depositato presso il Tribunale di New York dal fondo di private equity, i fondi americani avevano acquistato gli immobili (un portafoglio immobiliare composto da via San Marco e via Solferino) per complessivi 120 milioni di euro e poi li avevano riaffittati alla stessa Rcs. Due anni dopo Rcs ne ha lasciato libera la maggior parte e Blackstone dichiara di aver «investito ingenti fondi nella ristrutturazione, e poi attratto nuovi affittuari per portare le sue proprietà a piena occupazione». «Dopo aver incrementato il valore delle proprietà negli ultimi cinque anni (durante i quali Rcs non si è mai lamentata della transazione del 2013)», si legge sulla memoria del fondo Usa, «Blackstone ha cercato un acquirente e recentemente è arrivata una lettera di interesse da parte di Allianz Real Estate».

«DANNI ECONOMICI E REPUTAZIONALI»

I querelanti «erano sulla strada giusta per chiudere l'operazione quando il presidente Cairo ha dichiarato 'nulla e vuota' la transazione del 2013 denigrando Blackstone e interferendo con la vendita ad Allianz». I fondi definiscono «false e maligne» le dichiarazioni, che hanno portato Allianz a non voler più andare avanti con l'operazione fino a quando Rcs non ritirerà le sue pretese. «La cattiva condotta di Rcs ha già provocato danni sotto forma di spese legali e di altro tipo», denuncia Blackstone, e se dovessero perdere l'opportunità di vendere gli immobili «i danni causati da Rcs, sia economici che reputazionali, aumenteranno esponenzialmente».