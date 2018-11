Via Solferino, Cairo e il bizzarro attacco a Blackstone

Nel frattempo però un risultato l’editore del Corriere l’ha già portato a casa: spaventata dai venti di guerra che spirano su via Solferino, Allianz ha congelato la trattativa in attesa che l’arbitrato tra le parti decida chi ha ragione. La malcelata idea del vulcanico Urbano è che se i tedeschi sono disposti a pagare così tanto il palazzo, quei soldi debbano finire non nelle casse degli americani ma in quelle della sua Rcs una volta annullata la cessione del 2013. Tutto lecito, e vista la differenza delle cifre in ballo, tentar non nuoce.

PERCHÉ CAIRO SE LA PRENDE COL COMPRATORE?

Tuttavia, una domanda sorge spontanea: ma perché Cairo se la prende con il compratore, che ammesso abbia acquistato a un prezzo vantaggioso ha il merito di aver fatto un affare, e non con coloro che glielo hanno venduto, nella fattispecie il cda che cinque anni fa ha dato via libera all’operazione? Se l’attuale proprietario ritiene che sia stato perpetrato un danno alla sua società, perché non presentare azione di responsabilità verso gli amministratori che se ne resero colpevoli? All’epoca dei fatti, l’ex pupillo di Silvio Berlusconi era semplicemente uno dei 17 azionisti di Rcs, e non aveva alcuna voce in capitolo. Tant’è che la sua dichiarata opposizione alla cessione dell’immobile non fu minimamente presa in considerazione, e a decidere per il sì furono i soci forti (tra cui Fiat, Intesa, Mediobanca e Pirelli) che giusto pochi mesi dopo, nell’ottobre del 2013, sciolsero il patto di sindacato che li legava.