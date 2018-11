Chi è Simone Marchetti, futuro direttore di Vanity Fair

GLI INIZI CON LE DIDASCALIE A DONNA MODERNA

Il primo a dargli fiducia, facendogli scrivere un articolo, è stato Alessandro Calascibetta, l’attuale direttore di Style. Erano i tempi della rivista Uomo anche se, per ammissione dello stesso Marchetti la sua passione per la scrittura era già emersa durante i primi lavori nelle agenzie di comunicazione. La vita di redazione, quella vera, l’ha assaggiata a Donna Moderna, sotto Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto: per lui due giornaliste esigenti e con un grandissimo intuito. Non a caso fu proprio con loro che la rivista, nel 2011, scelse di non far più posare modelle di professione per far spazio alle donne “normali”: fu una piccola rivoluzione culturale. Qui Marchetti è partito da zero scrivendo didascalie, come una sorta di ragazzo di bottega. Eppure, per lui è proprio quello il periodo in cui ha imparato di più in assoluto. «Le dida? Sono lo scheletro del mio mestiere», ripete spesso.

«LA MODA È OVUNQUE»

Come detto però, quello che emerge soprattutto dai racconti dei suoi ex colleghi è una curiosità sempre forte, viva. «Merito della moda», risponde a chiunque glielo chieda. Ne conosce ogni sfumatura ed è in grado con estrema semplicità di inserirla in qualunque contesto. «La moda per me è entrare in una biblioteca e scegliere il libro che non abbiamo ancora letto. Non vai al ristorante con una poltrona sulla testa, un quadro sul corpo o con una macchina incollata alle gambe. Ci vai con giacca, pantaloni, gonna e camicia. Questo significa che sono gli abiti ad accompagnarci ogni giorno, a definirci e a condizionare i nostri movimenti», è una delle frasi che il futuro direttore di Vanity ripete con più costanza a chi lo interroga su cosa voglia dire essere fashion editor. Insomma, che piaccia o no, la moda è ovunque, e anche chi dice: "No ma non so niente, anzi, io la moda la odio" ne è comunque coinvolto.

L'UNICO DIFETTO? QUEL RITARDO A BACKSTAGE

Nell'allora gruppo Espresso, Simone Marchetti ha saputo farsi definitivamente strada. Dopo aver lasciato Velvet nel 2009 e diretto Victim, rivista indipendente, ha partecipato al lancio di D di Repubblica, iniziando a scrivere per il quotidiano, per l’Huffington Post e tenendo una rubrica su Affari e Finanza chiamata Backstage. Il suo caporedattore, Luigi Gia, però gliela sospese per un mese. «Lui ci teneva tantissimo, era libero di scriverci quello che voleva», spiega Gia, «ma consegnava il testo sempre in ritardo. Per me i professionisti devono essere in orario, siamo come capistazione. Lui mi ripeteva che aveva molto da fare, e infatti era sempre in giro, Parigi, Milano, New York. Gli credevo, ma per me era comunque un problema. Arrivava sempre lungo e per noi che aspettavamo al giornale per l’impaginazione i tempi erano eccessivamente dilatati». Rancori? Macché. «Avrebbe potuto mandarmi a quel paese ma lui non lo fece, anzi: da quel momento non consegnò più una sola volta in ritardo i suoi pezzi», continua. «Non per la paura che io potessi sospenderlo di nuovo, credo che avesse capito l’importanza della puntualità. E io agii in quel modo non certo per antipatia o cosa. Simone è un fuoriclasse, quello del ritardo, forse, era l’ultimo difetto rimasto. Adesso sono curioso di come si comporterà nel suo nuovo ruolo». Come a dire: sospenderà anche lui qualche rubrica se consegnata in ritardo o chiuderà un occhio per non sentirsi dire: «Dai, che lo facevi anche tu»?