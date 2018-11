Gedi-Repubblica, la cessione non è più un tabù

Pensare che un tempo, a domanda sul futuro dell’Espresso (da una cui costola figliò Repubblica) fondato da Arrigo Benedetti ed Eugenio Scalfari, Carlo De Benedetti rispondeva secco: «Il nostro gruppo si chiama Editoriale l'Espresso, e io fin che vivo non chiudo tanto meno vendo». Ma da allora molta acqua è pasata sotto i ponti: l'azienda ha cambiato nome e anche un po’ pelle, l'editoria è sprofondata in una crisi da cui fatica a riprendersi, l'Ingegnere ha da poco compiuto 84 anni (festeggiati negli Stati Uniti) e pur godendo di ottima salute si limita a fare il padre nobile avendo lasciato a Rodolfo e Marco la guida operativa del gruppo. Cosa che non gli impedisce di essere spesso assai critico, anche pubblicamente, sulla linea di Repubblica.

I PROGETTI DEI DE BENEDETTI JUNIOR

Ma come spesso accade, i figli hanno progetti e ambizioni diversi dai padri. Marco, che è appena stato insignito a Parigi di una importante onorificenza come protagonista di spicco nel private equity, che di Gedi è il presidente, di mestiere è un pezzo grosso del potentissimo Carlyle Group, una delle più grandi società finanziarie del mondo. Rodolfo, che ha sempre considerato i giornali un business come gli altri, è presidente esecutivo di Cofide e Cir, la capogruppo operativa. Poi c’è Monica Mondardini, che dopo una epica litigata con l’Ingegnere ha mollato Repubblica e si è trasferita in pianta stabile a Milano a fare l’ad di Cir. I due, per la cronaca, si sono poi visti a pranzo e hanno fatto pace. Ma sul fatto che la signora pugno di ferro, il cui nome oramai salta fuori ogni volta che c’è un posto importante da coprire – solo per citare gli ultimi, si era parlato di Poste, Generali, Exor e ora Atlantia – resti ancora a lungo con i De Benedetti nessuno si sentirebbe di scommettere più di una pizza.

IL SENSO DI JOHN ELKANN PER I GIORNALI

Naturale che, a fronte di una congrua offerta, Gedi sia considerata più come un'occasione per fare cassa che partecipazione strategica e dunque invendibile. Alla pari dell'altro grande azionista dell'azienda che ha messo assieme due colossi dell'editoria come Repubblica e la Stampa: John Elkann. I tre eredi sono, anche se con modalità e tempi diversi, tutti convinti che sia arrivato il momento di vendere quello che per i loro padri e nonni era una intoccabile roccaforte che garantiva influenza e potere, cioè l’editoria e, per quel che riguarda Torino, l’automobile. Risuona, a molti anni di distanza, il perentorio quanto disatteso invito di Cuccia a Gianni Agnelli che stava per comprarsi la Rizzoli: «Avvocato, stia lontano dai giornali». È toccato molto tempo dopo al nipote John esaudire quell’invito, smobilitando prima la partecipazione nel Corriere della sera, e poi fondendo La Stampa e il Secolo XIX nel gruppo Espresso. In compenso, noblesse oblige, ha pensato bene di comprarsi l’Economist.