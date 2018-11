Giuseppe De Bellis è il nuovo direttore di SkyTg24

Giuseppe De Bellis sarà il nuovo direttore di SkyTg24 dal primo gennaio 2019. Quarantadue anni, originario di Bari, De Bellis sostituirà Sarah Varetto alla guida dell'all news da otto anni. Da inizio 2018 era condirettore vicario di Sky Sport, ha diretto il mensile Gq del gruppo Condé Nast ed è stato vicedirettore de Il Giornale. Inoltre De Bellis è fondatore e direttore di Undici, bimestrale che fa capo alla casa editrice News30 che edita anche Lettera43.it. Tra le altre cose, il neo direttore di SkyTg24 ha collaborato con Il Foglio scrivendo articoli sul calcio con lo pseudonimo di Anonimo Pallonaro. Come Beppe Di Corrado invece firmò il libro Doppio Passo (Limina Edizioni) vincitore nel 2006 del premio Coni per la narrativa sportiva. I primi passi nel mondo del giornalismo li ha mossi a soli 17 anni per L'Informatore, giornale della provincia barese molto seguito negli Anni 90. Dopo la laurea in Scienze politiche, ha frequentato la scuola di giornalismo di Perugia. Approdato al Giornale come stagista, in un decennio è arrivato alla vicedirezione.