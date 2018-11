Chi sono i veri responsabili della diffusione delle fake news?

Sono all'assemblea Adoc 2018, intitolata Consumaker, il futuro è nelle mani dei consumatori. L'invito che mi è stato fatto dall'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori è stato molto gradito, si tratta di un'occasione importante per raccontare la mia esperienza di blogger e fact checker. Tra il pubblico dell'Auditorium Antonianum di Roma ci sono tantissimi studenti del liceo e si parla di fake news...Prima di me è intervenuta Chiara Ferrari di Ipsoa. i nostri due interventi erano complementari, a dimostrazione che se si studia la materia alla fine le conclusioni sono le stesse: la colpa della larga diffusione delle notizie false e della disinformazione non è della Rete, ma delle tanti "fonti" che in Rete vengono diffuse. Fake che non sono spacciate solo sul web ma anche, spesso e volentieri, da testate nazionali, da blog con alle spalle fondi infiniti legati a case editrici o magari da partiti politici.

IL FACT CHECKING FINE A SE STESSO SERVE A POCO

Perché ve lo dico? Bè in questi giorni è uscito lo studio Agcom a firma Walter Quattrociocchi sullo stato dell'informazione in Rete. Lo studio ripete cose già sentite, le spiega in maniera più approfondita ed è sicuramente corretto. Ma non fornisce nuovi strumenti che ci permettano di contrastare la disinformazione. Insomma, è l'ennesimo studio che dimostra come il fact checking fine a se stesso serve a poco. Bene, ma non benissimo. All'evento di Adoc partecipa anche Agcom e ciò che sento onestamente mi preoccupa.

IL WEB NON È COLPEVOLE

Il commissario Agcom Antonio Martusciello ha passato 20 minuti a spiegare come regolamentare la Rete, come mettersi a tavolino con Facebook e studiare nuove regole. Ma come, cacchio, Agcom deve occuparsi di comunicazione, perché parliamo di Facebook? Perché non dire che le informazioni diffuse su Facebook sono state create da soggetti ben precisi che sfruttano gli algoritmi? E che Facebook di suo non è colpevole se ci sono soggetti che diffondono bufale? Questi soggetti spesso e volentieri hanno un nome e cognome, spesso hanno una testata alle spalle. Sono loro che vanno sanzionati, non i social network. Pensiamoci, le bufale esistono da sempre, 30 anni fa avremmo multato il bar dove venivano diffuse? No, ovviamente, la colpa non è del barista che si occupa di farci trovare un locale accogliente e buon caffé, la colpa è degli avventori che arrivano al bar proprio per poter diffondere le proprie sciocchezze.