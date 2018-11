Addio a Sandro Mayer

LA VERITÀ SUL PRESUNTO PARRUCCHINO

Sandro Mayer, dopo essersi presentato in tivù con una folta chioma, fu travolto dall'ironia dei social. Nel 2017 il giornalista svelò la verità sul suo presunto parrucchino. «È un trattamento che non mi decidevo a fare perché troppo costoso», raccontò in una intervista. «Un giorno mi sono guardato allo specchio e ho capito che dovevo superare quel blocco, era una spesa che, dopo anni di onorata carriera, potevo permettermi. E l’ho fatto. Per me. Sono vanitoso il giusto. Più che altro sono un’esteta. Mi piace il bello e le persone curate».

IL CORDOGLIO DEI COLLEGHI

Alla notizia della scomparsa del direttore di DiPiù molti colleghi hanno affidato ai social il loro ricordo. «Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro», ha scritto su Twitter il "collega" di Ballando Ivan Zazzaroni, «a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle “sorprese” per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra».