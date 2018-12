Nell’era del web, carta e tivù sono fondamentali per il “cittadino ibrido”

LA RADIO NON CESSA DI RIMANERE UN PUNTO FERMO

Inutile dire che il web è ormai pervasivo, non solo per i momenti di evasione: per due terzi degli italiani rappresenta una fonte di informazione irrinunciabile. Presidiare il digitale non è più una scelta, ma una necessità che riguarda tutti gli ambiti, dal marketing alla politica. Sorpresa positiva, ma non totalmente inaspettata, è la resilienza della radio, che dimostra un trend stabile nell’ultimo decennio (quattro italiani su 10 la indicano come mezzo di comunicazione irrinunciabile della loro vita quotidiana). Anche in questo caso è l’ibridazione a farla da padrone. In particolare, la “radio-visione” ha rappresentato una novità di grande impatto, unita alla capacità dei social media di fare da “cassa di risonanza” per quello che viene diffuso in onde Fm. Quante volte ci troviamo a discutere di interviste radiofoniche che non abbiamo ascoltato direttamente, ma che sono giunte a noi tramite il tam-tam della Rete? E quante volte riusciamo a riascoltare la nostra trasmissione preferita scaricando semplicemente un podcast?