Selvaggia Lucarelli bloccata su Facebook per un mese

La sospensione è avvenuta a causa delle numerose segnalazioni di altri utenti a un suo post. Stessa sorte era toccata qualche settimana fa, come ha ricordato Lucarelli, al debunker David Puente, alla scrittrice Michela Murgia e al virologo Roberto Burioni. La giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'accaduto, non mancando di risparmiare dure critiche alla logica dei 'ban' di Facebook. «Negli ultimi tempi, ho criticato i no vax e alcune uscite di Salvini», ha dichiarato a Leggo.it, «i no vax sono gruppi ben organizzati, sempre pronti a fare segnalazioni di massa. Nel mio caso hanno segnalato un mio commento in cui a una tizia che mi dava della bulla/poveraccia a cui rispondevo: “Non sto ad elencarti il mio impegno contro il cyberbullismo perché non perdo tempo con gli scemi presuntuosi"». Questo è stato considerato un contenuto contrario alla policy di Facebook e di lì il blocco».