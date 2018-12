I giornalisti del Giornale annunciano cinque giorni di sciopero

IL COMUNICATO DEL CDR DE IL GIORNALE

«L'assemblea dei giornalisti del Giornale», si legge nel comunicato del Cdr, «prende atto con profondo sconcerto che l'azienda, nel corso dell'ultimo incontro con il Comitato di redazione, ha riconfermato la volontà di tagliare del 30% le retribuzioni del personale nell'ambito della procedura di "solidarietà" che dovrebbe contribuire a far uscire il Giornale dalla crisi nella quale si trova. E ribadisce che la proposta è irricevibile sia per l'entità del sacrificio economico richiesto ai dipendenti e sia per gli effetti estremamente negativi che l’impiego di una forza lavoro ridotta ogni giorno del 30% avrebbe sulla qualità del quotidiano che i lettori trovano in edicola».