Come comunicare una tragedia in modo responsabile

Dopo aver analizzato in maniera puntuale i fatti e le cause dell’accadimento che si sta raccontando, continuano i promotori della Carta, è necessario porre di più l’accento sulla mobilitazione e sulla resilienza che si sono create in un dato territorio. Saranno queste, infatti, il “carburante” che darà modo di discutere di prevenzione piuttosto che di negligenza e di rinnovata partecipazione civile anziché di sconforto. Compito della comunicazione (e dei comunicatori) è quello di mettere a nudo le cause e raccontare la realtà, con le sue luci e le sue ombre. Questa funzione ha però un durevole effetto positivo per la collettività quando riesce nell’intento di mettere in evidenza processi virtuosi e di porre le basi, senza rinunciare al dovere di cronaca, di un’autentica rinascita di contesti messi in ginocchio da una tragedia.