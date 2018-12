Come sono andati gli editori di giornali nel 2013-2018

In quattro anni, dal 2013 al 2017, gli otto principali gruppi editoriali italiani hanno perso 1,2 miliardi di dollari complessivamente, lasciando sul campo un quinto del fatturato e un quinto degli occupati, mentre la diffusione cartacea nazionale è precipitata negli stessi anni del 40%. La caduta libera, però, forse è finita: nei primi nove mesi del 2018 Rcs, Gedi e Gruppo Caltagirone vedono l'utile. Sono i principali dati del focus annuale sull'editoria di Mediobanca: il nostro Paese soffre, più chedi altri, la caduta libera della pubblicità sui mezzi tradizionali. A livello internazionale, infatti, i ricavi del settore sono calati "solo" dell'8,6% nel periodo 2013-2017, con l'advertisement su carta in flessione del 30%, mentre crescono ricavi da pubblicità e diffusione digitale. «Gli ultimi anni -spiega Mediobanca - hanno dimostrato come i ricavi pubblicitari, minacciati dalle BigWeb companies, producano margini di guadagno esigui per gli editori. Il mondo dell’editoria si trova dunque davanti a nuove sfide che porteranno i grandi gruppi a diversificare i flussi di entrata. In particolare, l’attenzione degli editori si sta spostando su attività non necessariamente tradizionali, sulla qualità del prodotto versus la proliferazione di fake news e sull’utilizzo dei big data».