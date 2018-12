Cosa dice il rapporto 2018 di Reporter sans frontières

AFGHANISTAN, SIRIA E MESSICO I PAESI PIÙ PERICOLOSI

Con 15 morti, è l'Afghanistan quest'anno il Paese più letale per i giornalisti, seguito da Siria (11 morti) e Messico (9 morti). Reporters sans frontières sottolinea anche l'ingresso degli Usa tra le nazioni con il maggior numero di reporter uccisi dopo la strage contro la redazione di Capital Gazette, lo scorso giugno ad Annapolis, in Maryland.

I CRONISTI DETENUTI CRESCONO A 348

In aumento anche il numero di giornalisti detenuti nel mondo: 348 quest'anno contro 326 nel 2017. Come lo scorso anno, oltre la metà si concentra in cinque Paesi: Iran, Arabia Saudita, Egitto, Turchia e Cina. Quest'ultima resta la loro prima prigione al mondo con 60 giornalisti dietro alle sbarre. Quanto al numero di ostaggi al livello globale, è anch'esso in crescita, dell'11%, con 60 giornalisti finiti tra le mani dei rapitori contro 53 lo scorso anno. Sui 59 trattenuti in Medio-Oriente (Siria, Iraq Yemen), sei sono stranieri. Nonostante la disfatta dell'Isis in Iraq e il forte ridimensionamento in Siria, sono scarse le informazioni che filtrano sulla loro situazione, salvo per il giapponese, Jumpei Yasuda, tornato libero dopo tre anni di prigionia in Siria. Un giornalista ucraino è ancora nelle mani delle autorità autoproclamate della 'Repubblica popolare di Donetsk' (Dnr), accusato di spionaggio. Rsf segnala infine tre nuovi casi di giornalisti scomparsi quest'anno, due in America latina e uno in Russia.