L'assemblea di Repubblica si esprime sulla solidarietà

La trattativa tra il gruppo Gedi e la redazione di Repubblica sembra essere arrivata a un punto di svolta. L'azienda ha infatti proposto al cdr del giornale una solidarietà di 3,5 giorni al mese più o meno intorno al 16% dello stipendio nominale. Mercoledì 19 e giovedì 20 l'assemblea di redazione del quotidiano diretto da Mario Calabresi sarà quindi chiamata ad esprimersi sulla proposta.

AZIENDA IMPEGNATA IN UNA RISTRUTTURAZIONE DA 15 MILIONI DI EURO

Come avevamo notato qualche settimana fa qui su Lettera43 il gruppo è impegnato in una complessa e lunga ristrutturazione. L'obiettivo sarebbe quello di tagliare costi per almeno 15 milioni di euro. L'organico del giornale è di coltre 400 giornalisti, un numero notevole se si considerano copie vendute e ricavi. A fine novembre si vociferava appunto di una complessa trattativa sindacale portata avanti dall'ad Laura Cioli, con consiglio di redazione sul piede di guerra pronto a varare nutrito pacchetto di scioperi. Voci parlavano di un taglio dei salari intorno al 30% anche se l'accordo potrebbe chiudersi sotto quota 20.