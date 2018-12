Come sono cambiate le strategie di comunicazione dei vertici aziendali

Prima della nascita del web, il carisma associato alla figura di un amministratore delegato o del presidente di un’azienda appariva direttamente proporzionale alla sua assenza dalla scena pubblica: tanto più imperscrutabili risultavano gli obiettivi e le mosse personali, tanto più autorevole ed enigmatico appariva il suo operato. I grandi capitani di industria e i banchieri vivevano spesso in un cono d’ombra che era volutamente cercato per mettersi al riparo da richieste troppo invasive o da interferenze nel lavoro di tutti i giorni. Le interviste erano spesso una rarità e un evento che non capitava di frequente. Nel 2018, poco rimane di quel distacco e dell’ostentata segretezza della stanza dei bottoni, come la definiva un protagonista della Prima Repubblica come Pietro Nenni, a indicare i luoghi del potere da cui nessuna informazione trapelava e di cui il riserbo era la cifra caratteristica. Ai giorni nostri, al contrario, l’esigenza di trasmettere le informazioni in maniera corretta, data la facilità di manipolazione delle notizie diffuse in Rete, impone a chiunque, e specialmente a chi riveste ruoli di responsabilità, di fare attenzione alla gestione della propria reputazione sul web e di decidere quale stile di leadership si vuole esprimere nella sfera pubblica.

IL DECALOGO PER LA GESTIONE DI LINKEDIN DEDICATO AI CEO

Questa rivoluzione comunicativa ha coinvolto sia l’ambito pubblico sia il settore privato e ha portato a una nuova rappresentazione della figura degli amministratori delegati e a strategie innovative di comunicazione aziendale incentrata sulla loro persona. Chi sovrintende alle azioni di comunicazione propone un modello che punta al rafforzamento del legame con tutte le risorse dell’azienda (basato sul comune sentimento di appartenenza) e sul coinvolgimento di un’audience esterna sempre più ampia e ricettiva. Questo paradigma, che fa della visibilità e dell’interazione diretta i suoi capisaldi, ha riscosso un crescente successo con lo svilupparsi di piattaforme come LinkedIn, social network che connette più di 52 milioni di professionisti in tutto il mondo. In un recente articolo a cura dell’esperto Andrea Attanà, Guida a LinkedIn per Ceo, possiamo trovare alcuni spunti di riflessione interessanti. Attanà, Sales Manager e Team Leader della stessa LinkedIn Italia, tratteggia un decalogo di consigli da seguire per la gestione professionale del proprio profilo LinkedIn e per permettere ai Ceo di rafforzare il ruolo di esperti nei loro settori di riferimento. Il dilemma “essere o non essere sulla Rete” è ormai obsoleto, dato che LinkedIn offre un impareggiabile livello di visibilità in termine di posizionamento professionale, di capacità di espandere il proprio network e di engagement degli stakeholder. Gli strumenti di comunicazione vanno valutati e utilizzati secondo il proprio stile, dunque la questione non è tanto il “se”, ma il “come”.