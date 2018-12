La redazione di Repubblica ha approvato il piano di solidarietà

La redazione di Repubblica ha espresso parere favorevole alla proposta fatta dall'azienda al Comitato di redazione del giornale che prevedeva una solidarietà di 3,5 giorni al mese, più o meno attorno al 16% dello stipendio nominale. I voti a favore sono stati 221, 133 i contrari, 11 le schede bianche e tre quelle nulle.

COSTI DA SFOLTIRE PER ALMENO 15 MILIONI DI EURO

Da tempo il Gruppo Gedi è impegnato in una complesso processo di ristrutturazione. L'obiettivo, come ricostruito da Lettera43.it, sarebbe quello di tagliare costi per almeno 15 milioni di euro. L'organico del giornale è ad oggi composto oltre 400 giornalisti, un numero considerevole in relazione al numero di copie vendute e ricavi. A fine novembre si era parlato di di una complessa trattativa sindacale portata avanti dall'amministratore delegato Laura Cioli, col comitato di redazione sul piede di guerra e pronto a varare nutrito pacchetto di scioperi.