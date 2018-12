Chi è il reporter dello Spiegel che inventava bufale

L'ALIBI DELLE FONTI RISERVATE

La storia che Mouawiya Syasneh fosse stato l'iniziatore delle rivolte del 2011 girava da un po' in Rete e, ovvio, Relotius non se l'era fatta scappare. Per la giuria, composta dai mostri sacri del giornalismo tedesco, «un testo di leggerezza e allo stesso tempo di densità e rilevanza ineguagliabili e che», passaggio profetico, «non lascia mai trasparire le sue fonti». Le gole profonde sono un terreno sul quale neanche i fact-checker dello Spiegel, un team di 60 esperti di vari ambiti, si possono avventurare. Così come gli spostamenti personali: si verifica se corrispondono i nomi citati e tutte le indicazioni, idem per i documenti raccolti, inclusi quelli riservati; ma non gli alberghi e biglietti presi dai giornalisti. La segretezza delle fonti resta, come da regole di giornalismo anglosassone, un totem.

MAGO DI PROSA E COLLAGE

C'è da mettersi le mani nei capelli, perché il metodo Relotius consisteva nel fiutare le storie eccezionali su altre testate, riprendere i nomi da articoli già pubblicati (anche anni fa) con una ricerca quasi maniacale, e cucire ad hoc dichiarazioni e dettagli inventati (mischiando a volte anche le identità dei protagonisti). Così, con geniali collage e una prosa brillante, Relotius montava ad arte storie e personaggi: chissà se Syasneh è mai stato contattato via whatsapp... Per copiare invece bastano i ferri del mestiere. Dallo Spiegel ammettono che «purtroppo come altri suoi lavori, anche quello si è rivelato un manufatto pieno di fantasia». Almeno 14 dei 60 articoli a sua firma sarebbero frutto di manipolazioni e si teme che i finti reportage siano ancora di più. «Un lutto in famiglia», hanno ammesso i colleghi che hanno stentato fino all'ultimo a credere alla denuncia sul modus operandi.