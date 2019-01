Qualche suggerimento (non richiesto) al rivoluzionario Freccero

La prima riguarda l’approccio un po’ troppo vendicativo che sembra improntare il suo ritorno. C’è da riparare al vulnus dell’Editto bulgaro che il tempo sembra non aver lenito, e da regolare i conti con una sinistra che di fatto lo ha tenuto sempre ai margini. Fossimo in lui, non tarderemmo a lasciarci il risentimento alle spalle. Il secondo rilievo è linguistico. Freccero sa bene che perché un testo funzioni deve o calarsi appieno nel contesto o farsi precursore di uno nuovo. Non è sicuro quindi che la riproposizione di personaggi e trasmissioni del passato (caso Dandini docet) sia garanzia di successo. Detto alle spicce: Luttazzi riproposto oggi sarebbe così scandaloso e trasgressivo (quando in epoca di eccessi a scandalizzare è l’ordinario) come lo fu ormai vent’anni fa?

CAMBIARE UN TITOLO NON BASTA, SERVE QUALCOSA DI NUOVO

Terzo e ultimo appunto. Puntare sull’informazione, genere debordante e trasversale in tutti i palinsesti, è un grosso rischio, specie se per questioni di budget dici di volerlo fare a costo zero. E non basta cambiare il titolo a una trasmissione di seconda o terza serata per riuscire nell’impresa. L’impressione è che Freccero si debba inventare qualcosa di nuovo, un format che - anche per la scarsità di mezzi – prescinda da chi lo conduce. Di tutte, questa è forse la sfida più impegnativa.