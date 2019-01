Teresa De Santis e una carriera vissuta tra Lega e Pci

Dicono che da giovane avesse una smodata adorazione per Rossana Rossanda. Cresciuta al Manifesto, alla scuola di Valentino Parlato, Teresa De Santis ha percorso il lungo viale che dalle simpatie per il Pci l'ha portata alle stanze del conservatorismo per antonomasia, quelle di viale Mazzini. Oggi si mormora che abbia già posto il veto al Baglioni ter dopo le dichiarazioni del direttore artistico del Festival di Sanremo, finito nel mirino di social e politica per le dichiarazioni sui migranti rilasciate in conferenza stampa all'Ariston.

UNO SCUDO CONTRO LE POLEMICHE ANTI-GOVERNATIVE

La direttrice di RaiUno, alla sua prima uscita pubblica, è apparsa visibilmente scocciata da quello che lei stessa, in un lettera recapitata a Dagospia, ha definito il «solito comizio», in doveroso ossequio al governo gialloverde per averle assegnato la carica numero uno della rete ammiraglia e più che mai indispettita dall'ipotesi che nella Città dei fiori possa farsi largo un moto d'opinione avverso alle politiche salviniane. «Dal momento della mia nomina a direttore di RaiUno», ha detto De Santis, «ho scelto di lavorare in silenzio; perdere tempo a chiacchierare, secondo il mio modo di vivere e pensare, non dimostra serietà. A quanto pare è impossibile, nel clima avvelenato del nostro Paese».