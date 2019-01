Cos'è e come funziona il Black Game di Netflix

Un ignaro protagonista, Pierpaolo, prelevato da energumeni alle 9 di mattina e costretto per tutta la giornata a non prendere alcuna decisione ma attenersi alle scelte fatte, per sondaggio, dagli utenti di Instagram. Si chiama Black Game ed è un gioco interattivo/iniziativa promozionale scelta da Netflix Italia legata alla serie Black Mirror e in particolare al suo ultimo episodio speciale, Bandersnatch, uscito lo scorso 28 dicembre. Il film interattvo creato da Charlie Brooker e Annabel Jones in cui è lo spettatore a decidere il destino del personaggio.

SCELTE PER SONDAGGIO SULLE STORIES DI INSTAGRAM

Netflix ha deciso dunque di replica l'idea in Rete con l'iniziativa che è partita la mattina del 16 gennaio e in programma che continui per tutta la giornata (fino alle 19). Attraverso le stories del social sulla pagina della piattaforma di streaming gli utenti possono seguire la giornata del protagonista e condizionarne le azioni votando tra le scelte messe a disposizione. Il povero Pierpaolo, per dire, è stato costretto a fare colazione con dei peperoncini jalapeño (opzione che ha battuto col 60% dei voti l'altra scelta del sondaggio offerta agli utenti: delle zampe di gallina) e a uscire di casa con un terrificante tuta in acrilico.

ESPERIMENTO SOCIALE O BRILLANTE STRATEGIA DI MARKETING?

«Bandersnatch è stato solo l’inizio. Stefan era solo un personaggio di finzione, con cui avete giocato», ha spiegato Netflix nella presentazione del gioco. «Ora è il momento di fare sul serio: con The Black Game, per un giorno, sarete voi a decidere la storia. Ma sarà qualcun altro a viverla.Non importa in quale parte d’Italia vi troviate il 16 gennaio, per partecipare vi basterà seguire Netflix su Instagram e interagire con le stories che condivideremo nella giornata del 16. Prendete parte all’esperimento che sconvolgerà la vita di una persona: diventate Black Gamers». Il gioco, chiamatelo esperimento sociale o brillante strategia di marketing, ha ovviamente un tenore ironico (anche se c'è già chi l'ha definito inquietante) ma di certo, come il film, pone l'accento su come il nostro libero arbitrio sia condizionato dall'ambiente che ci circonda più di quanto pensiamo.