PERCHÉ LIMITARE I CONTENUTI TOSSICI: BISOGNA MIGLIORARE L'ECOSISTEMA

* di Alberto Bellotto

Il web ha un serio problema ecologico. Soprattutto i social negli ultimi anni hanno intrapreso un percorso pericoloso con una discesa verso il basso, con il crescente proliferare di contenuti e conversazioni tossiche. Il titolo di Libero, l’ennesimo titolo di Libero, non fa altro che inquinare questo ecosistema. Ma come si rende l’ambiente social (e di riflesso l’ecologia della nostra mente) più vivibile? Il punto non è tanto nascondere i contenuti, chiedere che vengano rimossi o appellarsi all’Ordine dei giornalisti, il punto è come occupare lo spazio rendendo l’ambiente più salutare. Scegliere consapevolmente di pubblicare sulle nostre bacheche contenuti tossici (anche se in buona fede, anche se per denunciare) è la strada sbagliata. Si finisce per portare quel contenuto tossico a persone che lo condividono ma che non ne sarebbero mai entrate in contatto. In un meccanismo che non permette alla qualità delle conversazioni di avanzare. Che fare allora? Ignorarli? Assolutamente no, il punto è occupare lo spazio sui social con contenuti di valore, contenuti anticorpo, che migliorino le conversazioni impedendo a quei post e a quei titoli di trovare un porto sicuro. Il punto chiave è capire la differenza tra silenziare quei contenuti e fare in modo che nell’ecosistema non trovino posto. Nel primo caso il problema viene lasciato fuori dalla porta, ma continua a esistere, trova altri luoghi, altri blog dove fare proseliti. Nel secondo si creano comunità immunizzate contro quei contenuti. Comunità di lettori, e soprattutto di cittadini, che imparino a veicolare articoli e titoli di valore evitando di ripostare l’ennesima pagina di Libero, persone capaci di riconoscere la tossicità di quello specifico contenuto evitandone la circolazione all’interno di un meccanismo che non prevede né censori né controllori della morale. Anche perché oggi il vento della morale spira da una parte, ma domani chissà.