Come Alberto Forchielli è diventato la nuova stella della tivù

«IL SETTORE PUBBLICO PRENDE LE PERSONE INTELLIGENTI E LE RENDE IMBECILLI»

Avendo lavorato in giro per il mondo, sa come ci vedono all'estero: «Il reddito e la produttività non crescono, il debito aumenta. Se prima all’estero pensavano che l’Italia ce l’avrebbe fatta, ora credono davvero che stiamo rotolando giù per le scale di cantina». Infine bordata per il settore pubblico: «Prende le persone intelligenti e le rende inutili o imbecilli».