L'Usigrai contro Maria Giovanna Maglie

DAL PCI AL CRAXISMO FINO A BERLUSCONI

Maria Giovanna Maglie ha mosso i primi passi in area Pci come giornalista de L'Unità, specializzata in politica estera. Al quotidiano fondato da Gramsci rimase dal 1979 al 1987. Poi fu folgorata dal craxismo. Fu lo stesso Bettino Craxi, raccontò lei stessa, a farla entrare in Rai al Tg2 nel 1989 prima come corrispondente dal Medio Oriente e poi da New York. A Viale Mazzini rimase fino al 1993 quando si dimise per una brutta storia di spese gonfiate. Il procedimento giudiziario per truffa venne però archiviato perché non esistevano prove di falsificazioni. Eppure il magistrato sottolineò l'entità delle spese in questione: nel 1992 la sede di New York costò ai contribuenti 1 miliardo e 700 milioni di lire e 500 milioni nei primi mesi del 1993. Questo senza contare gli stipendi. Due milioni e mezzo di lire al mese finirono per l'acquisto di giornali, 6,3 milioni mensili per le corse in taxi. Erano gli anni di Tangentopoli e Maglie divenne bersaglio facile, anche perché associata al leader socialista. Forse fu proprio quell'accanimento mediatico ad avvicinarla a Silvio Berlusconi e al suo ipergarantismo.

TRUMPIANA E FALLACIANA

Dopo l'esperienza Rai, Maglie tornò nella Grande Mela per Radio Radicale. Custode della memoria di Oriana Fallaci e paladina dei valori giudaico-cristiani soprattutto nel post 11 Settembre, ha collaborato con l'Indipendente di Vittorio Feltri, Il Foglio, Radio 24, Il Giornale, Libero. - Per Dagospia cura la rubrica America fatta a Maglie come sostenitrice di Donald Trump di cui, va detto, aveva previsto tra le prime la vittoria. Maglie si è concessa anche parentesi gossippare e di intrattenimento sempre come opinionista: si ricordano L'isola dei famosi, La sposa perfetta. Ma ha partecipato anche a programmi di infotainment e informazione come La Gabbia, La vita in diretta, L'Arena e Stasera Italia. Ora è pronta a tornare a Viale Mazzini, questa volta dalla porta principale.