Il pessimo tweet di Vittorio Feltri sul divorzio Calabresi-Repubblica

Commentando le parole utilizzate da Calabresi per annunciare il suo addio su Twitter, il direttore editoriale di Libero (sulle cui provocazioni è doverosa più di una riflessione) ha scritto: «Quando un direttore viene licenziato la colpa non è mai sua, bensì dell’editore che ha sbagliato ad assumerlo oppure ha sbagliato a cacciarlo. Ora Calabresi è orfano due volte». Un messaggio volgare e fuori luogo, che è stato immediatamente subissato dalle critiche degli altri utenti su Twitter, mentre da parte dell'ormai ex direttore non è arrivata alcuna risposta. Il commissario Luigi Calabresi, padre di Mario, morì il 17 maggio 1972 sotto i colpi del commando composto da Olivio Bompressi e Leonardo Marino, esecutori dell'omicidio per il quale sono stati condannati assieme ai mandanti Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri.