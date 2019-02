Sanremo 2019 e l'ossessione dello share

E ne approfitto per riferirvi un po' di commenti da strada. «Insomma, io ci ho provato, davvero ci ho provato, ma dopo mezz'ora dormivo». «Sì», rispondo io, «ma non deve giustificarsi con me, sa? Uno è libero di gradire oppure di tradire». Ma il Festival chi lo tradisce lo fa sentendosi vagamente un disertore, c'è una propaganda risorgimentale che lo dipinge come istituzionale al pari dell'inno e la bandiera. Poi ancora altri giudizi: «Io non la capisco la Virginia Raffaele, mi stava meglio la Hunziker»; «Fanno gli spiritosi, ma si vede che non legano, non ci hanno l'amalgama». L'amalgama, per dire qualcosa che non si spiega ma c'è e fa la differenza. In effetti, se ci badate, Claudio Bisio e la Raffaele sembrano due perfetti estranei e nei siparietti faticano a simulare complicità. Lo spettatore-tipo non sarà acuto in termini critici, analitici, ma a istinto l'aria la fiuta e non sbaglia: «Mah, la menano tanto con sti cantanti giovani, ma a me sembra sempre la solita roba, solo che a volte sembra che cantano col singhiozzo». «Ma quello è il rap», dico io, «adesso va di moda il rap. E poi che ne dice dei nuovi cantautori?». «Sarà il rap, come lo chiama lei, ma io se non sento cantare bene, se non capisco bene, mi stufo e cambio canale».