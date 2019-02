Per il Consiglio d'Europa la libertà di stampa in Italia è peggiorata nel 2018

Cattive notizie l'informazione italiana. Nel nostro Paese «la libertà di stampa è chiaramente deteriorata nel 2018» e «la crescente violenza contro i giornalisti è particolarmente preoccupante». La denuncia arriva dal rapporto scritto dalle 12 organizzazioni che gestiscono la piattaforma del Consiglio d'Europa di Strasburgo per la protezione del giornalismo e l'incolumità dei giornalisti, in cui si afferma che la libera informazione «sul continente non è mai stata così fragile dalla fine della Guerra fredda».