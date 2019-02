L'intelligenza artificiale sostituirà i comunicatori?

Ricorda un po’ quel gioco di scrittura collettiva che si faceva da ragazzini, continuando la storia iniziata da un altro a partire dalla sua ultima parola e senza vedere le altre. Alla fine ne usciva un racconto che poteva essere totalmente strampalato o, sorprendentemente, avere un senso. Questa è la bellezza dell’uso di una lingua, uno dei più potenti strumenti creativi che abbiamo a disposizione. Il progetto di scrittura social del Mit è durato per circa tre settimane, in cui Shelley ha scritto insieme agli utenti ben 450 storie.

LE NUOVE FRONTIERE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

C’è un enorme dibattito intorno al futuro della comunicazione in relazione allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e in tutte le riflessioni serpeggia un timore di fondo: l’IA sostituirà i comunicatori? Il livello del dibattito è al momento piuttosto fantascientifico e romanzato, un po’ come nelle storie di Shelley. Si sta spostando troppo in là un sentimento di inquietudine che dovrebbe pervadere già adesso i professionisti del settore. Il muro contro cui schiantarsi è infatti molto più vicino e ha ancora poco a che fare con i robot. I più capaci hanno iniziato a capirlo. Chi oggi comunica senza tenere in considerazione che già viviamo in un mondo misurabile e direzionato dai dati è destinato a essere il cavallo dopo l’avvento delle auto. Ma quali dati? Si parla genericamente di “big data”, indicando il più delle volte un’entità astratta e multiforme, una massa di informazioni eterogenee, più o meno elaborate, più o meno grezze. Da quali di queste informazioni, dunque, farsi guidare? E se il dato è sbagliato? Come sarà la comunicazione basata su quel dato? La prima sfida che si pone ai comunicatori oggi è saper discernere la correttezza del dato, tra una serie di possibilità che il mercato offre.

L'IMPORTANZA DEL DIS-APPRENDIMENTO

Questo implica innanzitutto un grandissimo sforzo di, può sembrare paradossale ma è proprio così, dis-apprendimento. Per capire i dati, che oggi hanno non una, ma molteplici sorgenti di emissione in contemporanea, è necessario abbandonare alcune certezze costruite in anni di comunicazione pre-digitale. Vediamo quali.