Come si è salvato il Salone del libro di Torino

LA LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE, LE FAKE NEWS SULL'IRAN

La partecipazione degli editori però non era l'unica condizione per l'organizzazione del Salone. Nel 2018, infatti, nonostate il grande successo delle ultime due edizioni, è stata liquidata la Fondazione per il libro, la musica e la cultura che era l'ente organizzatore, di cui erano azionisti la Regione, il Comune e Intesa Sanpaolo. A seguito della liquidazione, i fornitori non sono stati pagati per tutto quanto era loro dovuto, i lavoratori del Salone sono rimasti senza contratto, il marchio è stato messo all'asta. «A fine maggio - racconta Lagioia - stavamo festeggiando i numeri (anche economici) della XXXI edizione, realizzata molto bene. A giugno eravamo tutti senza contratto». Nel frattempo, racconta sempre Lagioia, una notizia falsa e un addio hanno rischiato di far saltare tutto. La notizia falsa era quella per cui il Paese ospite del 2019 sarebbe stato l'Iran, in accordo con il regime, la seconda l'addio di Massimo Bray, presidente del Salone. «Due eventi - racconta oggi Lagioia - che mi hanno fatto vacillare». Il resto è storia degli ultimi mesi: l'organizzazione del Salone è passata al Circolo dei lettori di Torino, i creditori hanno rinunciato a parte dei loro soldi, Lagioia, pur rimasto per mesi senza contratto, non si è sfilato dall'organizzazione. Parte dei lavoratori sono stati confermati e riassunti con un nuovo bando, altri hanno lasciato. Aie, da parte sua, ha rinunciato a una manifestazione alternativa a Milano, Tempo di libri, che sarà comunque riproposta nel 2020, ma con una nuova formula.

LA QUADRA FINALE: DAL 6 MARZO SI PARLA SOLO DI LIBRI

Per una volta, racconta Lagioia, «una soluzione si è trovata»: «È successo alla fine che il marchio se lo sono comprati i fornitori-creditori (l’associazione Torino Città del Libro, che riunisce decine di loro), rinunciando così di fatto a una parte dei propri crediti. Sperano di recuperarli nei prossimi anni, noi ci faremo in quattro per aiutarli. Regione e Comune, lasciando andare il marchio, hanno rinunciato a una parte della propria sovranità. Non era facile neanche questo. Le fondazioni bancarie (Compagnia di San Paolo, Crt), hanno rinunciato a propria volta ai soldi necessari all’Associazione Torino Città del Libro per comprare il marchio. Nel senso che ce li hanno messi loro. Non si può non ringraziare. Molti di noi hanno rinunciato a ciò che restava della propria giovinezza, direi che era ora». Adesso, è la promessa, non si parlerà più di organizzazione. Ma solo di libri, a partire dalla conferenza stampa del 6 marzo.