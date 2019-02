Fulvio Collovati è stato sospeso dalla Rai per le frasi sessiste

L’Usigrai si è domandato «se i responsabili del programma, la direzione e i vertici della Rai ritengano di dover prendere le distanze, stigmatizzare e porre rimedio a quanto avvenuto. E se, in assenza di scuse pubbliche, la Rai ritenga di volerlo confermare come opinionista. La frase di Collovati infatti non soltanto denota mancanza di sensibilità umana e professionale, ma soprattutto viola palesemente quanto previsto dal contratto di servizio nell’articolo 2 comma 3 lettera g: superare gli stereotipi di genere al fine di promuovere la parità e di rispettare l’immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione».

IMPEGNO DELL'AZIENDA CONTRO IL LINGUAGGIO STEREOTIPATO

Voci di corridoio parlavano già il 18 febbraio di una valutazione dell’accaduto da parte di Salini, invitando a tenere presente che la Rai è un servizio pubblico e che il contratto di servizio la impegna a promuovere la formazione tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni affinché in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne.