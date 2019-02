Flash mob dei giornalisti Mondadori contro il nuovo piano di tagli

Un flash mob per celebrare la fine della Mondadori come centenario editore di riviste. È la protesta dei giornalisti dei periodici contro i nuovi tagli richiesti dalla storica casa di Segrate in programma sabato 23 febbraio, dalle ore 16 alle 18 in piazza del Duomo a Milano. Dress code richiesto per la mobilitazione, che si preannuncia molto spettacolare, il colore nero. L'azienda presieduta da Marina Berlusconi e guidata dall'amministratore delegato Ernesto Mauri ha dichiarato altri 35 esuberi su appena 166 giornalisti (erano più di 500 meno di 10 anni fa). Esuberi respinti dal Cdr aziendale, dall'associazione Lombarda e dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) che denunciano la «politica di annientamento» dei periodici da parte della Mondadori.

IL PRIMO STATO DI CRISI NEL 2009

Il primo stato di crisi a palazzo Niemeyer a Segrate fu dichiarato a dicembre 2009 e riguardò 82 esuberi, risolti con prepensionamenti "forzosi" ed esodi incentivati. Da allora, però, si sono succeduti svariati stati di crisi con chiusure di testate e, negli ultimi cinque anni, i lavoratori hanno alternato contratti di solidarietà a cassa integrazione a rotazione con un taglio di stipendio fino al 20% e smaltimenti di ferie oltre l'ordinaria amministrazione.