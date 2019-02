Perché la comunicazione social di Ceres non è per tutti

Non è la prima volta che Ceres sfrutta le news per attirare l’attenzione, si tratta anzi di un "marchio di fabbrica" della sua comunicazione social, nota per il susseguirsi di comunicazioni provocanti, attuali e sempre sull’orlo tra ironia e dissacrazione, secondo la strategia del newsjacking. Il concetto, coniato nel 2011 dal marketing strategist americano David Meerman Scott, indica la capacità di sfruttare le notizie di cronaca per attirare l’attenzione sul prodotto. Uno degli esempi più celebri fu quello di KitKat, la barretta di cioccolata, che rubò la scena all‘Iphone 6 plus con il famoso «we don’t bend, we break» seguito dall’hastag #bendgate, lanciato quando fu rivelata la notizia che gli smartphone della casa di Cupertino si piegavano in modo anomalo. Il primo tweet di KitKat fu retweettato più di 24 mila volte in pochi minuti.