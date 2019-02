Il presidente Buhari ha vinto le elezioni in Nigeria

ONDATA DI VIOLENZE SULLE ELEZIONI: 53 VITTIME

Dopo un iniziale testa a testa, il vantaggio di Buhari aveva iniziato a farsi consistente nel pomeriggio del 26 febbraio, con uno scarto di oltre 1 milione di voti su Abubakar, avanti per lo più negli Stati del Sud a maggioranza cristiana. Alle urne erano chiamati 72 milioni di persone (tanti avevano ritirato la tessera elettorale dopo essersi registrati in oltre 80 milioni). Le elezioni, dopo un primo slittamento, si erano tenute sabato 23 febbraio in un contesto di grande tensione: il bilancio stilato da un think tank, Sbm Intelligence, parla di 53 vittime, incluse le 17 causate da un attentato compiuto nel Nord-Est dalla branca nigeriana del'Isis che sta scalzando i Boko Haram. La Nigeria, con i suoi oltre 190 milioni di abitanti, è il Paese con il Pil più alto del continente grazie al petrolio di cui è massimo esportatore africano. Ma, anche a causa della diffusa corruzione, è pure lo Stato con un numero di persone che vivono in povertà assoluta superiore all'India.