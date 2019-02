Luigi Abete si è dimesso dal Cda del Sole 24 Ore

Dopo una accesissima discussione Abete, consigliere di lunghissimo corso, che non era d’accordo sull’azione di responsabilità, ha rimesso il mandato nelle mani del presidente Garrone. L’episodio è avvenuto dopo una discussione con l’avvocato Lombardi, consulente in materia per conto della società, che aveva apertamente sostenuto la necessità di procedere. Sul tema il Cda si ritroverà il 7 marzo per deliberare, a meno che, come suggerito da alcuni consiglieri, si proceda a esplorare una ipotesi transattiva.