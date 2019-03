Ai disabili non servono né buonismo né cattivismo

Sul significato della parola “buonismo” ho iniziato a riflettere di recente. Fino a poco tempo fa l'associavo al termine “pietismo”, considerandoli non sinonimi ma molto simili. Per questo motivo non mi è mai piaciuto come vocabolo e mi sono meravigliata quando una persona che stimo molto mi ha detto che il buonismo è da difendere. Ho deciso di approfondire la questione e mi sono fatta l'idea che, da quando questo termine è entrato nei linguaggi settoriali della politica e del giornalismo, il suo valore d'uso sia stato in parte modificato. Infatti ora “buonismo” viene contrapposto a “cattivismo”. Adesso le due parole non sono più neutre ma il loro significato e la loro valenza cambia a seconda dell'orientamento politico di chi ne fa uso.

BUONISMO E CATTIVISMO: LO STESSO MANICHEISMO

Cattivismo connota un pensiero la cui parola d'ordine, molto amata da Matteo Salvini, è «tolleranza zero». È una parola di destra di recentissima coniatura che rende fiero tutto il popolo leghista e fascista in generale. Rappresenta una concezione del mondo manichea: da una parte ci sono i buoni, dall'altra i cattivi. Quindi, per esempio, i profughi sbarcati sulle coste siciliane sono cattivi perché portano delinquenza e malattie, quindi è soveroso respingerli. Chi ne prende le difese è “buonista”, ovvero un falsamente politically correct di sinistra. Valenza positiva di “cattivismo”, negativa di “buonismo”. Ma i “buonisti” sono molto fieri d'esserlo perché, ribaltando completamente il valore d'uso del termine, associano la parola all'atteggiamento di chi è solidale, empatico, giusto, amante della pace nel mondo e rispettoso dei diritti altrui. Secondo loro ovviamente “cattivismo” coincide con razzismo, fascismo, intolleranza, e così via. Ribaltamento delle valenze e, talvolta, anche in questo caso, un po' di manicheismo.