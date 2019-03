Il piano industriale della Rai è stato approvato

Via libera a maggioranza da parte del Consiglio d'amministrazione della Rai al piano industriale 2019-2021, «che pone al centro i contenuti e le esigenze degli utenti, colmando il gap digitale accumulato rispetto al settore e venendo incontro agli obblighi del contratto di servizio», come ha spiegato una nota di Viale Mazzini. Il piano è stato approvato con cinque voti favorevoli e due contrari. Contro il piano industriale hanno votato i consiglieri Rita Borioni e Riccardo Laganà. Nella riunione del consiglio, presieduto da Marcello Foa, l'amministratore delegato Fabrizio Salini «ha illustrato ai consiglieri di amministrazione e al collegio sindacale le principali linee d'azione del piano, che tiene conto del processo di digitalizzazione dei media, del mutato scenario competitivo e dell'evoluzione delle abitudini di consumo degli utenti, in particolare delle giovani generazioni, alla luce di una moderna interpretazione del ruolo di servizio pubblico», ha spiegato la nota della Rai.

NOVE DIREZIONI "ORIZZONTALI"

Con il piano industriale 2019-2021 nascono nove direzioni "orizzontali" di contenuto: intrattenimento prime-time, intrattenimento day-time, intrattenimento culturale, fiction, cinema e serie tv, documentari, ragazzi, nuovi formati e digital, approfondimenti. Sul fronte informazione, il piano prevede di mantenere "autonomi" i brand di punta dell'informazione Rai (Tg1, Tg2 e Tg3) e di potenziare il polo all news con la creazione di una testata multipiattaforma che integri Rainews, Rainews.it, Tgr e Televideo.