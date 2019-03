Mediaset, l’inutile caccia di Crippa a Brachino

L’ultimo attacco è recente e si intreccia con la politica. I crippiani, nella cui corrente militano il vice di Crippa Andrea Delogu, il giornalista Paolo Liguori e Rosa Magri detta Siria, ovvero la vice di Brachino, vorrebbero portare la suddetta Siria al posto di Brachino. A dar loro manforte dall’esterno – ma si sa che in un partito azienda esterno e interno sono un po’ la stessa cosa – i filoleghisti di Forza Italia, ovvero Licia Ronzulli e Giovanni Toti, spalleggiati ovviamente da Lui, Matteo Salvini, alleato riottoso del Cavaliere nonché milanista critico. Piccolo ma non trascurabile particolare: Siria Magri è la moglie di Toti, il governatore della Liguria, che prima di approdare alla politica si fece ossa e carriera proprio a Cologno Monzese. Ai crippiani si oppongono i piersilviani, la squadra dei manager che sta con Pier Silvio il quale, oltre che essere il figlio del Cavaliere, è anche ad di Mediaset. Tra i più in vista, e dunque nel mirino di Crippa, altri due veterani del Biscione: il direttore dei contenuti Alessandro Salem e quello delle risorse artistiche Giorgio Restelli.

LA GUERRA A COLPI DI PROGRAMMI

Ovviamente la guerra, oltre che nei corridoi - là dove questa rubrica alligna -, si gioca anche sui programmi. Crippa ha scommesso molto sul serale di Barbara D’Urso, che parte mercoledì 13 marzo proprio con piatto forte una intervista a quel buono e sensibile uomo di Fabrizio Corona. La Siria, intesa come manager, esercita da sempre il suo protettorato su Quarto grado e di recente ha messo il cappello sul ritorno in video di Paolo del Debbio con Dritto e rovescio. Il quale, nella prima puntata, quando il caso dice la combinazione, ha intervistato proprio Matteo Salvini. Riusciranno i nostri eroi ad avere la testa di Brachino? Difficile, intanto però la partita si gioca a suon di colpi. Anche bassi. Per esempio gustosa è tutta la vicenda che ha coinvolto nella guerra intestina Lucio Presta, potente manager dei teledivi molti dei quali, da Paolo Bonolis a Barbara Palombelli, star dei palinsesti Mediaset. Ma questa, come direbbe Manzoni, è un’altra storia che prima o poi racconteremo.