Impegno social e attivismo da poltrona

Per quanto riguarda la percezione delle persone in merito all’attivismo social e suoi strumenti, molto interessanti i dati che emergono dalla ricerca del Pew Research Center. Secondo lo studio, il 69% degli americani ritiene che l’utilizzo di Facebook, Twitter e Instagram siano molto importanti per raggiungere obiettivi come suscitare l’interesse delle istituzioni in relazione a un problema avvertito come centrale per la comunità, mentre il 67% ritiene che dal web possano nascere importanti movimenti sociali. Sulle attività online, il 53% degli intervistati ha dichiarato di aver compiuto almeno una di queste azioni nel corso dell’ultimo anno: dal prendere parte a un gruppo sui social media per una causa sociale, aver utilizzato i social per trovare informazioni su manifestazioni o proteste nella loro area, fino all’ aver cambiato l’immagine del profilo per mostrare sostegno a una causa.