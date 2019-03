Apple lancia una partnership con l'Osservatorio Giovani-Editori

Negli ultimi 18 anni, milioni di studenti italiani hanno partecipato ai programmi offerti dall'Osservatorio Giovani-Editori che hanno permesso loro di capire meglio il giornalismo di qualità e di distinguerlo dalle altre fonti di informazione, combattendo le fake news. Tra i progetti più importanti Il Quotidiano in Classe e Il Giornale in Ateneo.

CECCHERINI: «PENSIERO CRITICO CONTRO LE FAKE NEWS»

«La nostra missione è di aiutare i giovani a sviluppare un pensiero critico comparando diverse fonti di informazione», ha detto Ceccherini, «in un'epoca di diffusione delle fake news, non possiamo affidarci solo a soggetti esterni per il controllo delle notizie. Possiamo allenare le nostre menti e diventare padroni del nostro destino. La nostra ambizione è di aiutare a formare più cittadini, aumentando l'apertura della nostra società a una cultura di confronto e dibattito civilizzato, che sono la base della nostra democrazia». «L'educazione ai media è vitale per il sostegno della stampa libera e della democrazia. Siamo orgogliosi di collaborare con queste organizzazioni in prima linea», ha dichiarato il ceo di Apple Tim Cook, «e siamo impressionati dall'importante lavoro che hanno fatto fin qui».