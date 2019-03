Il Giornale ha deciso di chiudere la redazione di Roma

Nuova tegola per il quotidiano fondato da Indro Montanelli. La Società europea edizioni ha comunicato al cdr la chiusura della redazione romana de Il Giornale. 18 giornalisti e tre poligrafici impiegati nella sede capitolina hanno tempo fino al 30 aprile per trasferirsi a Milano. Immediata la presa di posizione di tutti il giornalisti che hanno indetto uno sciopero immediato abbandonando il posto di lavoro. Per il gruppo editoriale si tratta dell'ennesima tegola dopo mesi di incertezza. L'ultimo sussulto in ordine di tempo aveva riguardato l'allarme del cdr per la possibile vendita del gruppo, in particolare esprimendo «profonda preoccupazione per le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Mondadori Ernesto Mauri».