Il peso della disinformazione online in Italia

POLITICA E FAKE NEWS

Secondo il report Agcom, nel 2018 in Italia il volume di disinformazione online si è assestato su un valore medio più alto rispetto agli anni passati; l’apice è stato raggiunto durante l’ultimo ciclo politico, in particolare in corrispondenza delle elezioni del 4 marzo e della formazione del nuovo governo. Si nota come la più alta concentrazione di contenuti di disinformazione, il 53%, si registra proprio in relazione ai temi di cronaca (25%) politica (12%) ed esteri (4%) che occupano complessivamente il 41% dei contenuti pubblicati online. In termini di disinformazione, seguono le notizie legate ai temi di scienza e tecnologia (18%), spettacolo (10%) e cultura (7%). Ciò che caratterizza la sistematica diffusione di questi contenuti falsi o, parzialmente falsi, è che hanno maggior presa su tematiche che tendono a dividere l’opinione pubblica e che creano un forte coinvolgimento negli utenti, generando la voglia di condividere. I principali temi che sono oggetto di disinformazione online riguardano infatti politica, economia, cronaca nera, scienza e salute e società. Le notizie false diffuse su uno di questi temi hanno un’alta potenzialità di diventare virali, diffondendosi a macchia d’olio sui social, e contribuendo a determinare importanti scelte individuali e collettive.