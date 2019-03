Cosa dice la riforma Ue del copyright al voto il 26 marzo 2019

ART.11: ACCORDI EDITORI-PIATTAFORME, RESTANO LINK E SNIPPET

Con l'art.11 (ora 15) viene data la possibilità agli editori di stampa di negoziare accordi con le piattaforme per farsi pagare l'utilizzo dei loro contenuti, il riconoscimento dei diritti connessi. Introiti che devono essere condivisi con i giornalisti. A differenza di quanto previsto nella versione precedente del testo, il compromesso di febbraio prevede che snippet e link rimangano liberi e gratuiti: in altre parole, sugli aggregatori di notizie o sulle bacheche di Facebook potranno continuare a essere condivisi link con un testo a corredo (lo snippet, appunto), a patto che questo sia «molto breve».

ART.13: LE RESPONSABILITÀ RICADRANNO SULLE PIATTAFORME

Con l'art.13 (ora 17), gli utenti non rischiano più sanzioni per aver caricato online materiale protetto da copyright non autorizzato: la responsabilità ricade sulle grandi piattaforme come YouTube o Facebook, mentre le piccole sono esentate e le medie hanno obblighi ridotti. In caso di contenuto pubblicato senza licenza, la piattaforma deve impegnarsi a rimuoverlo. Non ci sono obblighi di filtri ex-ante. Il caricamento di contenuti su enciclopedie online che non hanno fini commerciali come Wikipedia o su piattaforme per la condivisione di software open source, come GitHub, e sui cloud è escluso dall'obbligo di rispettare le nuove regole sul copyright, al pari dei meme come le parodie, le citazioni e i pastiche.