Wikipedia oscurata per protesta contro la riforma del copyright

«CHIEDETE AGLI EURODEPUTATI DI NON VOTARE A FAVORE»

Altre quattro versioni linguistiche di Wikipedia - in tedesco, slovacco, ceco e danese - sono già state oscurate per gli stessi motivi nella giornata di giovedì 21 marzo. Oltre alla versione italiana, sono state oscurate oggi quelle in catalano, gallego asturiano, mentre nella giornata di sabato 23 marzo si sono svolti in tutta Europa cortei di protesta contro le restrizioni alla Rete aperta introdotte dalla Direttiva. «Nell'iter di approvazione della normativa diversi europarlamentari e mezzi di informazione hanno taciuto sui dubbi di migliaia di persone e organizzazioni, limitandosi a magnificare i punti che faranno piacere ad alcuni degli attori in gioco.- commenta Maurizio Codogno, portavoce di Wikimedia Italia - Ora, con un testo definitivo che nella parte relativa all'obbligo di nuove licenze è ancora peggiore, la strategia scelta è evitare del tutto di parlarne. Il silenzio di Wikipedia è la risposta a questo silenzio. Wikimedia Italia invita tutti ad attivarsi a sostegno dell'azione dei volontari, scrivendo o contattando i nostri rappresentanti in Parlamento europeo, per invitarli a non votare a favore di una riforma che porrà forti limitazioni alla diffusione della conoscenza aperta e alla libertà di espressione in Rete».

PIÙ GARANZIE PER GLI EDITORI, MENO LIBERTÀ?

La riforma delle norme sul copyright, a lungo caldeggiata dagli editori, mira a limitare lo strapotere dei grandi gruppi digitali, introducendo norme più stringenti sulla pubblicazione di link a notizie di altre fonti. La filosofia di fondo è quella di riequilibrare la monetizzazione tra produttori di notizie e servizi di aggregazione-distribuzione, come Google news o Facebook. Secondo i critici, tuttavia, la riforma in votazione all'Europarlamento rischia di ridurre la libertà di espressione online. In particolare, secondo i sostenitori di Wikpedia, sono particolarmente nocivi due articoli, l'11 e il 13. Il primo «darà agli editori il potere di limitare la diffusione di notizie e titoli in ogni sito altrui», mentre il secondo «costringerà quasi tutti i siti ad analizzare preventivamente ogni contributo dei propri utenti per bloccarli automaticamente se non autorizzati dalle industrie del copyright».

COME CONTATTARE GLI EURODEPUTATI

Proprio per contrastare la riforma, Wikipedia invita tutti i lettori a contattare gli eurodeputati: è possibile farlo a questo link. «Per favore, dedica due minuti del tuo tempo a contattare i tuoi rappresentanti nel Parlamento europeo e dir loro che non puoi appoggiare una direttiva che contenga l'articolo 11 o l'articolo 13.