Il riassetto dei media vaticani e le dimissioni di Scaraffia

SCARAFFIA, PENNA ULTRACONSERVATRICE

Con l’uscita di scena di Lucetta Scaraffa si chiude un cerchio, anche se potrebbero non mancare altre dimissioni eccellenti. In quanto all’ormai ex editorialista dell’Osservatore, c’è comunque da dire che in un passato non così lontano ha spesso assunto posizioni più che tradizionaliste su materie come unioni gay, sessualità e sul caso di Eluana Englaro senza contare i dubbi espressi sul concetto di morte cerebrale. Negli ultimi mesi, in ogni caso, il mensile femminile dell’Osservatore aveva chiesto maggior spazio per le donne nella Chiesa - anche in relazione all'ultimo sinodo dei giovani - e aveva affrontato il tema degli abusi sulle suore, denunciandoli, suscitando attenzione e interesse da parte dei media di tutto il mondo (per completezza di cronaca va detto che a sollevare il caso erano stati, in precedenza, gli organismi di governo delle congregazioni religiose femminili). Cosa accadrà ora? Continuerà a uscire l‘inserto sulle donne dell’Osservatore o il direttore, al di là delle dichiarazioni di queste ore, deciderà di chiuderlo? E se proseguirà, chi ne prenderà la guida? I nodi verranno al pettine nei prossimi giorni.