Dispettucci in Gedi sulle nomine. Molinari in uscita?

È andata che John aveva chiesto di posticipare il passaggio di consegne al rientro in Fca di Maurizio Scanavino, numero uno di Itedi, la società editrice de La Stampa, prima della fusione. Scanavino non è un dirigente qualunque, vanta una lunga carriera in Fiat e una solida amicizia con John, essendo stati compagni di università al Politecnico torinese. Da Roma invece hanno ritenuto di procedere senza indugi, e il nipote dell’Avvocato ha storto il naso.

SI APRE UN NUOVO FRONTE: LA DIREZIONE DE LA STAMPA

Il fatto che John sia fortemente impegnato nella ricerca di un partner per Fca (pare che dopo che si erano visti al salone di Ginevra abbia incontrato una seconda volta Carlos Tavares, ad di Psa Peugeot, nello studio di un noto professionista elvetico) non significa, sostiene chi gli sta vicino, che sulla vicenda Gedi abbia perso il suo interesse. Tanto più che all’orizzonte si profila l’apertura di un altro fronte, quello della direzione de La Stampa. Per nulla contenti dei risultati raggiunti dall’attuale direttore Maurizio Molinari, in Gedi si sta pensando a un’alternativa che nelle voci di corridoio (ovvero quelle che nutrono questa rubrica) ha preso le fattezze di Dario Cresto-Dina che a La Stampa ha passato una vita prima di trasferirsi a Repubblica dove è diventato, su nomina di Calabresi, direttore vicario. Non occorre dire che, se Cresto-Dina lasciasse largo Fochetti, Verdelli non si sdraierebbe davanti alla porta per sbarrargli il passo. Ma dopo le ultime tensioni è meglio andarci cauti, e ristabilire l’armonia tra le due anime di Gedi. Perché ciò avvenga, occorre una figura terza dotata di buona diplomazia oltre che di profonda conoscenza delle parti in causa. E Carlo Perrone, ex padrone del Secolo XIX nonché consigliere d’amministrazione di Gedi, si è già messo all’opera.