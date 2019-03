Un gruppo di migranti ha dirottato un mercantile al largo di Tripoli

Il mercantile Elhiblu si trovava ad appena sei miglia al largo da Tripoli e stava riportando nella capitale della Libia un gruppo di migranti che aveva soccorso nel Mediterraneo, quando i naufraghi per evitare essere riconsegnati alle autorità libiche hanno dirottato l'imbarcazione minacciando comandante ed equipaggio e puntando la rotta verso l'Isola di Malta. La notizia è stata diffusa in Italia dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha parlato di un vero e proprio atto di pirateria

MATTEO SALVINI: «È UN ATTO DI PIRATERIA

La Guardia costiera italiana sta monitorando la situazione perché il mercantile sta seguendo la stessa rotta che dalla Libia porta a Lampedusa. «Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l'Italia la vedranno col cannocchiale», ha dichiarato Salvini dando notizia del dirottamento in corso. E ha aggiunto: «Sono pirati, non naufraghi». Sempre in mattinata una motovedetta libica aveva intercettato e salvato 120 migranti naufragati in acque di ricerca e soccorso libiche. L'imbarcazione è poi rientrata a Tripoli.