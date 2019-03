Quali sono le tre nuove serie originali in Italia per Netflix

Novità in arrivo per gli abbonati italiani di Netflix, che continua a investire nel nostro mercato e ha annunciato il 29 marzo 2019 tre nuove serie originali. Si tratta di una ambiziosa serie di genere con elementi soprannaturali intitolata Curon; l'adattamento del famoso Tre metri sopra il cielo in una serie young adult ambientata sulla Costa Adriatica, e l'acquisizione dei diritti audiovisivi del romanzo candidato al Premio Strega Fedeltà di Marco Missiroli, che diventerà una serie drammatica.