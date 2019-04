L’importanza dell’employer branding

Come creare o migliorare la propria strategia di employer branding? Gli elementi da cui partire per impostare il proprio piano di rilancio sono l’individuazione (o la ri-definizione) della mission aziendale e la sua declinazione in una serie di attività e principi. I valori cardine che vengono scelti serviranno come base per sviluppare l’identità del brand e le politiche aziendali, ed è sempre in base a questi che i dipendenti stessi dovrebbero identificarsi.

LA COMUNICAZIONE È IL FIL ROUGE DELL'EMPLOYER BRANDING

Ma cosa fare se un’organizzazione non riesce ad agire nel quotidiano in accordo con la propria raison d'être? Necessario per esempio da parte del management, e con il supporto dei professionisti delle aree del marketing, risorse umane e delle public relations, verificare l’esistenza di eventuali incongruenze fra i valori principali dell’azienda e le politiche esistenti all’interno e predisporre una serie di sondaggi per determinare in che modo i dipendenti valutano la performance rispetto ai valori fondamentali e colmarne i gap, qualora venissero evidenziati. La comunicazione rappresenta il fil rouge di tutte le attività di employer branding poiché veicolare i giusti messaggi e valori è fondamentale per posizionare l’azienda sia verso i dipendenti che verso gli stakeholder esterni.