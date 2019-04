Fabio Fazio fuori da RaiUno?

Non è la sola "rivoluzione" in Viale Mazzini. Il nuovo piano industriale ha messo una ipoteca su due canali, Rai Movie e Rai Premium che potrebbero presto scomparire. Visti i numeri non garantirebbero infatti un ritorno pubblicitario sufficiente.

SCINTILLE AL TG1

Sul fronte news invece si sta consumando una battaglia interna al Tg1. Come aveva riportato Il Giornale tra il direttore di area grillina Giuseppe Carboni e un vicedirettore della testata Angelo Polimeno Bottai sarebbero volate parole grosse. Come ha poi spiegato l'AdnKronos la goccia che ha fatto traboccare il vaso - considerando che i due sono già poco in sintonia sia umanamente sia professionalmente - è stata la gestione dei turni delle conduzioni: Polimeno Bottai sarebbe stato escluso dalle edizioni di punta, in primis quella delle 20. Sabato 13 aprile così si è consumato il confronto quasi fisico: il vicedirettore avrebbe protestato anche per non essere stato coinvolto, a differenza degli altri vicedirettori, nelle ultime nomine del tg della rete ammiraglia. I due contendenti sono stati chiamati a raccontare la loro versione dei fatti e la questione è già sul tavolo dell'ad Fabrizio Salini.